Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightനി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 9:23 AM IST

    നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് കേ​സ്; 83,000 ദീ​നാ​ർ വാ​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ല്ല; ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സ്റ്റോ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് കേ​സ്; 83,000 ദീ​നാ​ർ വാ​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ല്ല; ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സ്റ്റോ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സ്റ്റോ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 83,000 ദീ​നാ​റി​ന്‍റെ വാ​റ്റ് വെ​ട്ടി​ച്ച​തി​ന് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്തു. ക​ട​യു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ഒ​രു ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പി​താ​വും, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​നും മ​ക​ളു​മാ​ണ് നി​കു​തി വെ​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യി വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ ‘ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൻ പേ​ർ​സ​ൺ’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​കു​തി അ​ട​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കി​യ വാ​റ്റ് തു​ക, പ്ര​തി​ക​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്യൂ​റോ ഫോ​ർ റ​വ​ന്യൂ​വി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​തി​ക​ൾ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യും, ക​മ്പ​നി​ക്ക് ക​ടം പെ​രു​കി​യെ​ന്നും, നി​കു​തി അ​ട​ക്കാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ വ​ന്നെ​ന്നു​മാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ൽ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സി​ജി​ലാ​ത്ത് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​താ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.വാ​റ്റ് തു​ക​യാ​യ 83,020 ദീ​നാ​ർ പ്ര​തി​ക​ൾ എ​ൻ.​ബി.​ആ​റി​ന് ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ടെ​ന്നും, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച 120 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ലോ അ​തി​ന് ശേ​ഷ​മോ കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും കേ​സ് ഫ​യ​ലു​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​ൻ.​ബി.​ആ​ർ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ​ഴി കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്. 20 വ​ർ​ഷം​മു​മ്പ് ഈ​സ ടൗ​ണി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​സ്റ്റോ​റി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, കാ​യി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 10 ബി​സി​ന​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.കേ​സി​ന്‍റെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റു കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ​ക്കു​മാ‍യി കേ​സ് ഈ ​മാ​സം 14ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:electronics store
    News Summary - Tax evasion case; 83,000 dinars VAT not paid; Case against electronics store owners
    Similar News
    Next Story
    X