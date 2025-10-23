Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    23 Oct 2025 11:31 AM IST
    Updated On
    23 Oct 2025 11:31 AM IST

    ഒ​രു ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട ന​ട​ത്തി ടാ​സ്‌​ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ്

    ടാ​സ്‌​ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ് 150 ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്
    ഒ​രു ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട ന​ട​ത്തി ടാ​സ്‌​ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ്
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​യു​ക്ത നാ​വി​ക ടാ​സ്‌​ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഒ​രു ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കം​ബൈ​ൻ​ഡ് ടാ​സ്‌​ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ് 150നെ ​പി​ന്തു​ണ​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പാ​കി​സ്താ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ ക​പ്പ​ലാ​യ പി.​എ​ൻ.​എ​സ് യ​ർ​മൂ​ഖ് ആ​ണ് ഈ ​വ​ൻ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    47 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന കം​ബൈ​ൻ​ഡ് മാ​രി​ടൈം ഫോ​ഴ്‌​സ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ടാ​സ്‌​ക്‌​ഫോ​ഴ്‌​സ് 150ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ ക​പ്പ​ലി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 822.4 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക​പ്പ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 140 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 350 കി​ലോ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ, 10 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 50 കി​ലോ കൊ​ക്കെ​യ്ൻ എ​ന്നി​വ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​രു ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും ദേ​ശീ​യ​ത തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ക​പ്പ​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച 'ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ൽ മ​സ​ക്' എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഫ്ര​ഞ്ച്, സ്പാ​നി​ഷ്, യു.​എ​സ് നാ​വി​ക​സേ​ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

