പ്രതിഭ വനിതാവേദി സമ്മേളന സ്വാഗതസംഘംtext_fields
മനാമ: പ്രതിഭ വനിതാവേദിയുടെ പത്തൊമ്പതാം കേന്ദ്ര സമ്മേളന സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു. പ്രതിഭ സെന്ററിൽ നടന്ന യോഗം മുഖ്യരക്ഷാധികാരി ബിനു മണ്ണിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീല ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിജോഷ് മൊറാഴ, രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ഷീജ വീരമണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി സജിത സതീഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വനിതാവേദി പ്രസിഡന്റ് ഷമിത സുരേന്ദ്രൻ സന്നിഹിതയായി.
വനിതാവേദി സെക്രട്ടറി റീഗ പ്രദീപ് സ്വാഗതസംഘം പാനൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഷീബ രാജീവൻ ചെയർപേഴ്സനായും ഷീല ശശി കൺവീനറായും 75 അംഗ സ്വാഗതസംഘത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ഷീബ രാജീവന് നൽകി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിജോഷ് മൊറാഴ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഡോ. മാലതി നഗറിൽ ഡിസംബർ 12നാണ് സമ്മേളനം. വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register