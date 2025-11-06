Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 12:31 PM IST

    പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി സ​മ്മേ​ള​ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം

    പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി സ​മ്മേ​ള​ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം
    പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി സ​മ്മേ​ള​ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂപവത്ക്കരണയോഗം 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​തി​ഭ വ​നി​താ​വേ​ദി​യു​ടെ പ​ത്തൊ​മ്പ​താം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഭ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷീ​ല ശ​ശി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷീ​ജ വീ​ര​മ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജി​ത സ​തീ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​നി​താ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷ​മി​ത സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ സ​ന്നി​ഹി​ത​യാ​യി.

    വ​നി​താ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റീ​ഗ പ്ര​ദീ​പ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം പാ​ന​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഷീ​ബ രാ​ജീ​വ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നാ​യും ഷീ​ല ശ​ശി ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും 75 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷീ​ബ രാ​ജീ​വ​ന് ന​ൽ​കി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​മാ​ല​തി ന​ഗ​റി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 12നാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

