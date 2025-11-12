Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:55 PM IST

    സമന്വയം-2025: സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

    സമന്വയം-2025: സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു
    മ​നാ​മ: നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി.​എം.​സി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നു​മാ​സം നീ​ണ്ട ക​ലാ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘ക​ല​യി​ലൂ​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്-​സ​മ​ന്വ​യം 2025’ ന്റെ ​ഫി​നാ​ലെ​ക്കാ​യി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​സെ​ഗ​യ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വ​ട​ക​ര​യു​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​കെ. ര​മ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. പ്ര​മു​ഖ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക​യും വ​യ​ലി​നി​സ്റ്റു​മാ​യ ല​ക്ഷ്മി ജ​യ​ന്റെ ത​ത്സ​മ​യ സം​ഗീ​ത നി​ശ ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മ​ന്വ​യം 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​തു​വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങും അ​തേ​ദി​വ​സം അ​ര​ങ്ങേ​റും എ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​ദീ​പ​ൻ, ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ടോ​ടി, ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യ്ഗി​രീ​ഷ് കാ​ലി​യ​ത്ത്, ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, ഇ​സ​ഹാ​ക്ക്, സു​ബി​നാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് എ​ല്ലാ​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. ഡോ. ​പി.​വി. ചെ​റി​യാ​ൻ, യു.​കെ. ബാ​ല​ൻ, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ടോ​ടി, അ​സ്ക​ർ വ​ട​ക​ര, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി​യു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്വ​തി മി​ഥു​ൻ, ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ബി​നു കു​മാ​ർ കൈ​നാ​ട്ടി, ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി അ​നീ​ഷ് ടി.​കെ ര​യ​ര​ങ്ങോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഡി​സം​ബ​ർ 19, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച, ബി.​എം.​സി-​സെ​ഗ​യ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ക​ലാ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും നൗ​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

