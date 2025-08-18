Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സി​ന​ർ​ജി‌ -25 അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ന് സ​മാ​പ​നം

    സി​ന​ർ​ജി‌ -25 അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ന് സ​മാ​പ​നം
    സ​മ്മ​ർ ഡി​ലൈ​റ്റ് സീ​സ​ൺ 3 സ​മാ​പ​നം യു.കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ജൂ​ലൈ 15 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 വ​രെ ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മ​ർ ഡി​ലേ​റ്റ് സീ​സ​ൺ -3 സി​ന​ർ​ജി -25 സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ ദി​ശ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കെ.​എ​സ്.​സി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ യു.​കെ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക്യാ​മ്പ് പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ അ​ൻ​ഷ​ദ് കു​ന്ന​ക്കാ​വ് ഫ​യാ​സ് ഹ​ബീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ട പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​രെ​യും മെ​ന്‍റ​ർ​മാ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷ​ഫ്ന, അ​ബ്ദു​ൾ ഗ​ഫൂ​ർ, ബ​ദ്റു​ദ്ദീ​ൻ, ജാ​സി​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ക്യാ​മ്പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക്, ഇ​ഹ്സാ​ൻ സ​മീ​ർ, സ​യാ​ൻ, ഫി​ൽ​സ ഫാ​ത്തി​മ, മെ​ന്‍റ​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​സ​ഹ്ല‌, ശ​ബീ​ഹ ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി. ബെ​സ്റ്റ് ഡ​യ​റി റൈ​റ്റ​റാ​യി ഇ​ഹാ​ൻ അ​നീ​സും ഇ​സ്യാ​ൻ മു​നീ​റും, ബെ​സ്റ്റ് ക്യാ​മ്പ​ർ​മാ​രാ​യി ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക് ഇ​ഹ്സാ​ൻ സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പോ​യ​ന്റു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ടീം ​സ്പ്രി​ങ്, ടീം ​ല​ജ​ന്റ്, ടീം ​വി​ന്ന​ർ, ടീം ​നൂ​ർ സ്റ്റാ​ർ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ‌യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും നാ​ലും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.‌

    സ്വാ​ഗ​ത​ശി​ൽ​പം, ട്രൈ​ബ​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, ഒ​പ്പ​ന‌, അ​റ​ബി​ക് ക​ഹാ​നി, സൂ​ഫി ഡാ​ൻ​സ്, പൊ​രു​തു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ (സ്കി​റ്റ്), മെ​ഹ്ഫി​ൽ, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്ര​സം​ഗം, ഗാ​നം തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഷ​ബീ​ഹ ഫൈ​സ​ൽ, ഹ​ന്ന​ത് നൗ​ഫ​ൽ, ഹൈ​ഫ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഡോ. ​സ​ഹ്ല, അ​ൽ​താ​ഫ്, ഫാ​ത്തി​മ അ​ജ്മ​ൽ, ഫ​സീ​ല ഹാ​രി​സ്, റ​ഷീ​ദ ബ​ദ​ർ, സു​നീ​റ ഷ​മ്മാ​സ്, ഉ​മ്മു സ​ൽ​മ, നൗ​ർ ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ക്യാ​മ്പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. റം​സി അ​ൽ​താ​ഫി​ന്‍റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ക്യാ​മ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​സ് വി.​കെ. സ​മാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, മ​ല​ർ​വാ​ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജീ​ബ്, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലു​ബൈ​ന ഷ​ഫീ​ഖ്, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​മി​ല നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Synergy-25 holiday camp concludes
