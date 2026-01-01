Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 2:39 PM IST

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ 72 മ​ണി​ക്കൂ​ർ​വ​രെ ത​ട​യാം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ 72 മ​ണി​ക്കൂ​ർ​വ​രെ ത​ട​യാം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി
    cancel

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ 72 മ​ണി​ക്കൂ​ർ​വ​രെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കാ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.2001ലെ ​നാ​ലാം ന​മ്പ​ർ നി​യ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഒ​രു ഇ​ട​പാ​ട് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ, അ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 72 മ​ണി​ക്കൂ​ർ​വ​രെ ആ ​ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മാ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ലും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 72 മ​ണി​ക്കൂ​ർ​വ​രെ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. ആ​യു​ധ​വ്യാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും ഇ​നി​മു​ത​ൽ ഈ ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​ക്ഷ​ൻ ടാ​സ്ക് ഫോ​ഴ്സ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ഈ ​നി​യ​മം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ‘ബ്ലാ​ക്ക് ലി​സ്റ്റി​ലോ’ ’ഗ്രേ ​ലി​സ്റ്റി​ലോ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​പ​ദ​വി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് വ​ഴി വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ എം.​പി. ഹ​സ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മ്പാ​ദി​ച്ച ആ​സ്തി​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന് (FINC) ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ

    *ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    *സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ധ​ന​കാ​ര്യ വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യാം

    *അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamasuspicious transactions
    News Summary - Suspicious transactions can be blocked for up to 72 hours
    Similar News
    Next Story
    X