നിർത്തിവെച്ച എയർ ഇന്ത്യ സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുംtext_fields
മനാമ: കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടുകളിലേക്ക് നിർത്തിവെച്ച എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാന സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകിയതായി ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പി. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടുകളിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ ചില സർവിസുകൾ നിർത്തിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.
അതിന്റ മറുപടിയിലാണ് മന്ത്രി ശ്രീ റാം മോഹൻ നായിഡു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സീസണൽ യാത്രാരീതികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മൂലമുണ്ടായ വിമാനക്ഷാമവും ആണ് താലക്കാലികമായി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളുകളിൽ പരമാവധി നിർത്തിവെച്ച സർവിസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ഉറപ്പ് നൽകിയതായും ഇക്കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും കൂടി കേന്ദ്ര മന്ത്രി എം.പിയെ അറിയിച്ചു. ബഹ്റൈൻ ഐ.വൈ.സി ഇന്റർനാഷനൽ ചെയർമാൻ നിസാർ കുന്നംകുളത്തിങ്ങൽ ആണ് ഈ വിഷയം ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയത്.
