Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 12:54 PM IST

    നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഈ ​വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​ത്
    നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കും
    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ ചി​ല സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ന്റ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ശ്രീ ​റാം മോ​ഹ​ൻ നാ​യി​ഡു ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സീ​സ​ണ​ൽ യാ​ത്രാ​രീ​തി​ക​ളും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ വി​മാ​ന​ക്ഷാ​മ​വും ആ​ണ് താ​ല​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം എ​ന്നും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും കൂ​ടി കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി എം.​പി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഐ.​വൈ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ ആ​ണ് ഈ ​വി​ഷ​യം ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

