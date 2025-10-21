Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:24 AM IST

    സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​നം; അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ

    സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​നം; അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഡീ​പോ​ർ​ട്‌ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​യു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ. ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​യെ കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷം കാ​ണാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​റ​വി​രോ​ഗ​വും മ​റ്റു​മു​ള്ള സൂ​ര​ജ് ലാ​മ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും രോ​ഗാ​ധി​ക്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​സ പു​തു​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഡീ​പോ​ർ​ട്‌ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് എ​ന്നു​മാ​ണ്‌ ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    രാ​ഗാ​തു​ര​നാ​യ, മ​റ​വി​രോ​ഗ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യെ ഡീ​പോ​ർ​ട് ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ വീ​ട്ടു​കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ല. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലി​ലേ​ക്ക് വി​ടു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് സൂ​ര​ജ് ലാ​മ​യെ വി​ട്ട​ത്. കൊ​ച്ചി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത്‌ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ ആ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഏ​തു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​റ​വി​രോ​ഗ​വും മ​റ്റ് അ​സു​ഖ​വു​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യെ വീ​ട്ടു​കാ​രെ ആ​രെ​യും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നു പ​ക​രം കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ട്ട​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക​ൾ​ക്കും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​ക്താ​വ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്‌ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു

    TAGS:newsdemandsinvestigationgulflegal cell
    News Summary - Suraj Lama's disappearance; Expatriate Legal Cell demands investigation
