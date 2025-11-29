Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅഡ്വ. ജോസ് എബ്രഹാമിന്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:50 AM IST

    അഡ്വ. ജോസ് എബ്രഹാമിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ആദരവ്

    text_fields
    bookmark_border
    അഡ്വ. ജോസ് എബ്രഹാമിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ആദരവ്
    cancel
    camera_alt

    അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ ആ​ദ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ആ​ദ​രം. സു​പ്രീം കോ​ട​തി ബാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നി​യ​മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്.

    ത​ന്റെ പു​തി​യ ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​യ 'ഇ​മ്മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റീ​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്റ്റ്' ര​ചി​ച്ച​തി​നാ​ണ് സു​പ്രീം കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ബ​ഹു​മ​തി സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ഹ്ത, മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വി​കാ​സ് സി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ നി​യ​മ​ജ്ഞ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. ഈ ​ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ർ. വെ​ങ്ക​ട്ട​ര​മ​ണി​യാ​ണ് മു​ഖ​വു​ര എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ര​ചി​ച്ച 'സു​ര​ക്ഷി​ത കു​ടി​യേ​റ്റം' ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടോ​ളം ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ച​യി​താ​വാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന മു​ഖ്യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഒ​ന്ന​ര​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ. ഈ ​ആ​ദ​ര​വി​നെ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​താ​യി പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​ക്താ​വ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfhonorsSupreme Court
    News Summary - Supreme Court honors Adv. Jose Abraham
    Similar News
    Next Story
    X