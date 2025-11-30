Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസം​രം​ഭ​ക​രെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 12:57 PM IST

    സം​രം​ഭ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പ്ര​മേ​യം
    സം​രം​ഭ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ധ​ന​സ​ഹാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി, എ​ല്ലാ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നും വേ​ണ്ടി പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തം​കീ​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​മേ​യം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യീ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​രാ​ണ് പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പി​ന്തു​ണാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​യ്പ​യും വ​ള​ർ​ച്ചാ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ​രി​മി​ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വാ​ഗ്ദാ​ന​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. വ​ലു​തോ ചെ​റു​തോ ആ​ക​ട്ടെ, എ​ല്ലാ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​നും വ​ള​രാ​നും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​നും ന്യാ​യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എം.​പി ജ​ലീ​ല അ​ൽ സ​യീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ യോ​ഗ്യ​രാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തം​കീ​ൻ എ​പ്പോ​ഴും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത കാ​ണി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം ചി​ല പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    തം​കീ​ൻ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​യ​റ്റു​മ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് തം​കീ​ന്റെ ടൂ​ൾ​ബോ​ക്സ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി അ​ൽ സ​യീ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Supporting entrepreneurs
    Similar News
    Next Story
    X