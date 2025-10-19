Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 3:24 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 3:24 PM IST

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഷോ​പ്പി​ങ് ട്രോ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ വ​ന്നേ​ക്കും

    മ​നാ​മ: പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ് ട്രോ​ളി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന സൗ​ന്ദ​ര്യ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​നും പൊ​തു​ശ​ല്യ​ത്തി​നും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലും ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്തും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ട്രോ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ട​ൻ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത. സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    ട്രോ​ളി​ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പൊ​തു​ശ​ല്യ​വും വൃ​ത്തി​കേ​ടും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. മാ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ട്രോ​ളി​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ജോ​ലി​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പു​റ​ത്ത് റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ന​ടു​വി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലും ധാ​രാ​ള​മാ​യി അ​വ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​നി​ല​യി​ൽ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തു കേ​വ​ലം സൗ​ന്ദ​ര്യ പ്ര​ശ്നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും പൗ​ര​മ​ര്യാ​ദ​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നും, ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ട്രോ​ളി​ക​ൾ റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​നോ​ട് യോ​ജി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത് ശ​രി​യാ​യ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക കാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് ത​റാ​ദ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഴു​വ​ൻ കു​റ്റ​വും ബി​സി​ന​സു​ക​ളി​ൽ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ലം​ഭാ​വ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

