Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:21 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 'സൂ​പ്പ​ർ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് മൂ​ൺ' ഇ​ന്ന്

    ച​ന്ദ്ര​ൻ പ​തി​വി​ലും വ​ലു​തും കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള​തു​മാ​യി​രി​ക്കും
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് മൂ​ൺ ഇ​ന്ന്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ ആ​കാ​ശം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​തി​വി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ക്കും. ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ‘സൂ​പ്പ​ർ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് മൂ​ൺ’ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്. ശ​ര​ത്കാ​ല വി​ഷു​വ​ത്തി​നോ​ട് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്തു​വ​രു​ന്ന പൗ​ർ​ണ​മി​യാ​ണ് ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് മൂ​ൺ. ഈ ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22നാ​യി​രു​ന്നു ശ​ര​ത്കാ​ല വി​ഷു​വം. വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത്, രാ​ത്രി വൈ​കി​യും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​കാ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ട​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രാ​ണ് ഈ ​പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ന് 'ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് മൂ​ൺ' എ​ന്ന പേ​ര് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഈ ​പൂ​ർ​ണ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഒ​രു 'സൂ​പ്പ​ർ​മൂ​ൺ' കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ പ​തി​വി​ലും വ​ലു​തും കൂ​ടു​ത​ൽ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള​തു​മാ​യി ഇ​തി​നെ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​തി​ന്റെ ഭ്ര​മ​ണ​പ​ഥ​ത്തി​ൽ ഭൂ​മി​യോ​ട് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്തു​വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​ന​മാ​യ 'പെ​രി​ജി'​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഈ ​സ​മ​യ​ത്താ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 3,60,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്താ​യി​രി​ക്കും ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭൂ​മി​യോ​ട് അ​ടു​ത്തെ​ത്തു​ക.

    ഇ​ത് ച​ന്ദ്ര​ന് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ശോ​ഭ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വാ​ന​നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ദ അ​ൽ അ​സ്ഫൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത​മാ​സം ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും അ​ക​ലെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മാ​റി ഇ​തി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി ഒ​രു കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രി​ക്കും ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.48ന് ​സൂ​പ്പ​ർ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് മൂ​ൺ ഉ​ദി​ച്ച് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 5.34 വ​രെ രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. രാ​വി​ലെ 6.47നാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശോ​ഭ​യി​ൽ എ​ത്തു​ക. കൂ​ടാ​തെ, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.24ന് ​ച​ന്ദ്ര​ൻ വീ​ണ്ടും ഉ​ദി​ക്കും. അ​ന്നും ഈ ​ആ​കാ​ശ​വി​സ്മ​യം കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ച​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും അ​സ്ത​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ച​ന്ദ്ര​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ലു​പ്പ​വും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഈ ​അ​സു​ല​ഭ കാ​ഴ്ച ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം വാ​ന​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​പ്രേ​മി​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ൽ അ​സ്ഫൂ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

