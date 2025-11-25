Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Nov 2025 10:18 AM IST
    date_range 25 Nov 2025 10:18 AM IST

    സു​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി ന​വം​ബ​ർ 28ന്

    തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സു​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി ന​വം​ബ​ർ 28ന്
    സു​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി​ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റിന് മുന്നോടിയായി

    സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ 

    മ​നാ​മ: സു​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ന​വം​ബ​ർ 28 ന് ​ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വ​ച്ച് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം സു​നി​ൽ ജോ​ർ​ജി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​യ്ക്കാ​യി ബ്രോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബ്രോ​സ് ബ​ഡ്ഡീ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് മീ​റ്റ് സെ​ഹ്ല​യി​ൽ വ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഏ​ക​ദി​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​ണ് സു​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്. 103 ടീ​മു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 88 ടീ​മു​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. 11 ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ഗെ​യി​മി​ന്റെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. 11 ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​ണ് ട്രോ​ഫി​ക്കാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബു​സൈ​ത്തീ​നി​ലെ 22 ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഒ​രേ സ​മ​യം മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ. 11 ഗ്രൂ​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്കും ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ലെ നാ​ല് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. എ​ല്ലാ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു വെ​ന്നു സ​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ൻ​സാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ര​മം​ഗ​ലം ( 34 125 135), രാ​ജേ​ഷ് (3628 2962), അ​നീ​ഷ്(3977 8420), ബ​ഷീ​ർ(3611 1298) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

