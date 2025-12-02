Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Dec 2025 9:42 AM IST
    date_range 2 Dec 2025 9:42 AM IST

    സു​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി ഷൈ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്

    റ​ണ്ണേ​ഴ്സ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബ്രോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബ​ഡ്ഡീ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സു​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി​യി​ൽ ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ന​ന്മ കു​ട്ള ടീ​മി​നാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം. ബു​സൈ​തീ​നി​ലെ 8 ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഹ​ലാ​ത് സി.​സി, ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് സി.​സി എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം മൂ​ന്നും നാ​ലും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ മ​രി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ത്തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    88 ടീ​മു​ക​ളെ എ​ട്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രം. വി​ന്നേ​ഴ്സ് സി.​സി, അ​മി​ഗോ​സ്, ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബാ​ലാ​ജി ഇ​ല​വ​ൻ, ബ​ർ​ജ​ർ ബ്ലൂ, ​ഗ്ലാ​ഡി​യേ​റ്റേ​ഴ്സ്, റൈ​സി​ങ് ബ്ലൂ ​ജി​താ​ലി എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ ഗ്രൂ​പ് ച​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സി​നി​ഷ സാ​യ്‌​നാ​ഥ് (എ​ൻ.​ഇ.​സി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ), നൗ​ഷാ​ദ് (ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), ബ്രോ​സ് & ബ​ഡ്ഡീ​സ് ടീം ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി.

    മാ​ൻ ഓ​ഫ് സീ​രീ​സ് -ആ​സി​ഫ് അ​ലി (ഹ​ലാ​ത് സി.​സി), ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ്സ്മാ​ൻ -വ​സ​ന്ത് (ന​ന്മ കു​ട്ള), ബെ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ -അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് (ഹ​ലാ​ത് സി.​സി), മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ഫൈ​ന​ൽ സു​ഭാ​ഷ് സ​രോ​ജ് (ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്) എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    1500 ക​ളി​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​ണി​ത്‌. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ബ്രോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബ​ഡ്ഡീ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ൻ.​ഇ.​സി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ, ബി.​ടി.​സി.​ഒ എ​ന്നി​വ​രോ​ടും ഗ്രൗ​ണ്ട് ന​ൽ​കി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളോ​ടും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മ​റ്റി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

