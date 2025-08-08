Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 10:06 AM IST

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല തൊ​ഴി​ൽ; തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി വെ​ൽ​കെ​യ​ർ

    welcare
    ടീം ​വെ​ൽ​കെ​യ​ർ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ0​ളി​ൽ ചൂ​ട് ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ക്കു​ക​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ ഈ​ർ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് തു​റ​സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​ന്‍റെ ജ​ന​സേ​വ​ന​വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ വെ​ൽ​കെ​യ​ർ. തു​റ​ന്ന​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ഴി​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് വെ​ൽ​കെ​യ​ർ പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ജ്യൂ​സും കു​ടി​വെ​ള്ള​വും എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് വെ​ൽ​കെ​യ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ആ​ശ്വാ​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത സാ​മൂ​ഹി​ക​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യി​ലാ​ണ് വെ​ൽ​കെ​യ​ർ സ​നാ​ബീ​സ്, സീ​ഫ്, ഗ​ഫൂ​ൾ, മ​നാ​മ, സ​ൽ​മാ​നി​യ എ​ന്നീ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഴ​ക്കി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വെ​ൽ​കെ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ബ​ഷീ​ർ വൈ​ക്കി​ല​ശ്ശേ​രി, മൊ​യ്തു തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, രാ​ജീ​വ് നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം, ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ട്ട​യം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ചൂ​ട് ക​ന​ക്കു​ന്ന വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ൽ​കെ​യ​ർ പ​ഴ​ക്കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് വെ​ൽ​കെ​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ല​പ്പു​റം പ​റ​ഞ്ഞു.വെ​ൽ​കെ​യ​ർ പ്ര​വാ​സി ആ​ശ്വാ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 36703663 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

