Madhyamam
    Bahrain
    8 Aug 2025 10:47 AM IST
    8 Aug 2025 10:47 AM IST

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ പു​റം​ജോ​ലി​ വി​ല​ക്ക്; ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 99.96 ശ​ത​മാ​ന​വും പാ​ലി​ച്ച​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15 വ​രെ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ പു​റ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്
    പു​റം​ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ , ചി​ത്രം-​സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​നാ​മ: വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്തെ തു​റ​സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ല​ക്ക് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 99.96 ശ​ത​മാ​ന​വും പാ​ലി​ച്ച​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. 17,600ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വെ​റും ആ​റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഖീ​ൽ അ​ബു ഹു​സൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15 വ​രെ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​വ​രെ പു​റ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഈ ​നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്, മു​മ്പ് ഇ​ത് ര​ണ്ടു​മാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്നും ഈ​ർ​പ്പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഈ ​വി​ല​ക്ക് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന പാ​ല​ന​നി​ര​ക്ക് കൈ​വ​രി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യെ അ​ബു​ഹു​സൈ​ൻ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വി​ല​ക്ക് ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന് മാ​സം വ​രെ ത​ട​വോ 500നും 1000​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടും കൂ​ടി​യോ ല​ഭി​ക്കാം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 32265727 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കാം. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ​സം​ഘ​ട​ന (ഐ.​എ​ൽ.​ഒ) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ്യ​തി​യാ​നം കാ​ര​ണം 2030ഓ​ടെ ജോ​ലി​സ​മ​യ​ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രി​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ചൂ​ട് കാ​ര​ണം 2030ഓ​ടെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 80 ദ​ശ​ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യും ഈ​ർ​പ്പ​വും ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​ല​ധി​കം ചൂ​ട് ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഹീ​റ്റ് സ്ട്രെ​സ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഹീ​റ്റ് സ്ട്രോ​ക്ക്, ക്ഷീ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും.

