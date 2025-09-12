Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Sept 2025 11:33 AM IST
    date_range 12 Sept 2025 11:33 AM IST

    വേ​ന​ലി​ന് വി​ട, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ശ​ര​ത്കാ​ല​മെ​ത്തു​ന്നു; താ​പ​നി​ല കു​റ​യും

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 രാ​ത്രി മു​ത​ൽ ശ​ര​ത്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ച​നം
    വേ​ന​ലി​ന് വി​ട, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ശ​ര​ത്കാ​ല​മെ​ത്തു​ന്നു; താ​പ​നി​ല കു​റ​യും
    മ​നാ​മ: 93 ദി​വ​സ​വും 15 മ​ണി​ക്കൂ​റും നീ​ണ്ട വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ണു​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ​തും ചൂ​ടേ​റി​യ​തു​മാ​യ വേ​ന​ലി​നോ​ട് രാ​ജ്യം വി​ട​പ​റ​യു​മെ​ന്ന് ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ അ​ലി അ​ൽ ഹ​ജ്‌​രി അ​റി​യി​ച്ചു. ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​രാ​ത്രി 9.19ന് ​ശ​ര​ത്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് 89 ദി​വ​സ​വും 20 മ​ണി​ക്കൂ​റും നീ​ളും. പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല 38 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ നി​ന്ന് 35 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്കും രാ​ത്രി താ​പ​നി​ല 30 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ​നി​ന്ന് 27 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്കും കു​റ​യും. എ​ന്നാ​ൽ ഈ​ർ​പ്പം ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങും. ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല​യും കു​റ​യും.

    വേ​ന​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ശൈ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റം ക്ര​മേ​ണ​യാ​യി​രി​ക്കും. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​രു മാ​റ്റം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടി​ല്ല. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രി​ലും സീ​സ​ണ​ൽ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ദേ​ശാ​ട​ന​പ്പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് കൂ​ടും, വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ന​ടീ​ൽ, വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സീ​സ​ണി​ന്റെ ആ​രം​ഭം, ചി​ല​ത​രം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ന​രു​ൽ​പാ​ദ​നം എ​ന്നി​വും പ്ര​ക​ട​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ ഹ​ജ്‌​രി പ​റ​ഞ്ഞു.ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ന് ഒ​രു ദി​വ​സം മു​മ്പ് (സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21)ദ​ക്ഷി​ണാ​ർ​ധ​ഗോ​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ഗി​ക സൂ​ര്യ​ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ ഹ​ജ്‌​രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​വ​സാ​ന സൂ​ര്യ​ഗ്ര​ഹ​ണ​മാ​യ ഇ​ത് നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റും 24 മി​നി​റ്റും നീ​ളും.

    News Summary - Summer is over, autumn is coming to Bahrain; temperatures are dropping
