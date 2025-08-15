Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:55 AM IST

    സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പ​ന സ​ദ​സ്സ് ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മ്മ​ർ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പ​ന സ​ദ​സ്സ് ഇ​ന്ന്
    cancel

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മ​ർ ഡി​ലൈ​റ്റ് സീ​സ​ർ -3 ഇ​ന്ന് സ​മാ​പി​ക്കും. സ​മ്മ​ർ സീ​സ​ണി​ൽ മ​ല​ർ​വാ​ടി കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ട്രെ​യി​ന​റും സി​ജി റി​സോ​ഴ്സ് പേ​ഴ്സ​നു​മാ​യ ഫ​യാ​സ് ഹ​ബീ​ബ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ ട്രെ​യി​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ റി​സ​ർ​ചി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ ട്രെ​യി​ന​റാ​യ അ​ൻ​ഷ​ദ് കു​ന്ന​ക്കാ​വ് എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ജൂ​ലൈ 15 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 7.00 മ​ണി​ക്ക് റി​ഫ​യി​ലെ ദി​ശ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ യു.​കെ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സു​ബൈ​ർ എം.​എം, അ​നീ​സ് വി.​കെ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​സ് വി.​കെ. അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssummer campClosing ceremonyBahrain NewsFriends Social Association
    News Summary - Summer camp closing ceremony today
    Similar News
    Next Story
    X