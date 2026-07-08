Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസമ്മർ ബ്ലൂം 2k26;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 July 2026 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 1:45 PM IST

    സമ്മർ ബ്ലൂം 2k26; പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    സമ്മർ ബ്ലൂം 2k26; പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    പോസ്റ്റർ പ്രകാശനത്തിൽനിന്ന്

    മനാമ: ബഹ്റൈൻ കാസർകോട് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ സമ്മർ ബ്ലൂം 2k26 പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ജൂലൈ 17 ന് ബൂരിയിലുള്ള അൽ ഖൈറാൻ പൂളിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റർ സലീം തളങ്കര പരിപാടിയുടെ ജോയിന്റ് കൺവീനർ റൗഫ് പട്ലയ്ക്ക് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്.

    ചടങ്ങിൽ ഖലീൽ ആലംപാടി, അഷ്റഫ് കണ്ടിഗെ, പികെ ഹാരിസ് പട്ല, അബ്ദുറഹ്മാൻ പാലക്കി, ബദ്രുദ്ദീൻ ചെമ്പിരിക്ക, മൊയ്തു പച്ചക്കാട്, മനാഫ് പാറക്കട്ട, അതിക്ക് പുത്തൂർ, ഖാദർ പുത്തൂർ, ടികെ അഷ്റഫ്, മജീദ് പട്ല, യാക്കൂബ് മഞ്ചേശ്വരം, ആസാദ് തൃക്കരിപ്പൂർ, അസ്ലം തൃക്കരിപ്പൂർ, ഹാരിസ് ഉളിയത്തടുക്ക എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SummergulfPoster Released
    News Summary - Summer Bloom 2k26; Poster released
    Similar News
    Next Story
    X