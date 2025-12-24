Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Dec 2025 10:57 AM IST
    24 Dec 2025 10:57 AM IST

    "സു​കൃ​ത ജ​ന​നം" ക്രി​സ്മ​സ് ഗാ​നം റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു

    സു​കൃ​ത ജ​ന​നം ക്രി​സ്മ​സ് ഗാ​നം റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു
    "സു​കൃ​ത ജ​ന​നം" ക്രി​സ്മ​സ് ഗാ​നം റി​ലീ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ : ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് റാ​ന്നി ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ഴു​തി​യ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ ഗാ​നം സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം"സു​കൃ​ത ജ​ന​നം" റി​ലീ​സ് ചെ​യ്തു. പു​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ പി​റ​ന്നൊ​രു പൈ​ത​ൽ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​രോ​ൾ ഗാ​നം സ്വ​ന്തം യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ൽ ആ​യ സു​നി​ൽ റാ​ന്നി എ​ന്ന ചാ​ന​ലി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ആ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്ബി​ൽ വ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ യൂ​ട്യൂ​ബ് റി​ലീ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ്ബി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​ലീ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​വ​ന്‍റ് കോഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​നോ​ജ് മാ​ത്യു, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ഴു​ത്തി​ലും ക​വി​ത​യി​ലും ത​ന്റേ​താ​യ കൈയൊ​പ്പ് ചാ​ർ​ത്തി ഗാ​ന​ര​ച​നാ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് റാ​ന്നി എ​ഴു​തി​യ ആ​ദ്യ ക​രോ​ൾ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച് സം​ഗീ​തം കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്റ്റാ​ൻ​ലി എ​ബ്ര​ഹാം റാ​ന്നി​യാ​ണ്.

    ഈ ​ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ വീ​ഡി​യോ എ​ഡി​റ്റി​ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ബോ​ബി പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ ആ​ണ്. ആ​ദ്യ യാ​ത്ര വി​വ​ര​ണ പു​സ്ത​കം ട്രാ​വ​ൽ ഫീ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ഡ്സ് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തി​നു ശേ​ഷം ല​ഭി​ച്ച പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​കാ​ൻ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ആ​രം​ഭം കു​റി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യും ക​ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ന്ന ക​ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു വ​രാ​നാ​ണ് പു​തു​വ​ർ​ഷ പ​ദ്ധ​തി അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ത​യ്യാ​റാ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:ChristmasBahrain Newssong releasedgulf news malayalam
    X