Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘സു​കൃ​ത ജ​ന​നം’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:30 AM IST

    ‘സു​കൃ​ത ജ​ന​നം’ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ ഗാ​നം റി​ലീ​സ് ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സു​കൃ​ത ജ​ന​നം’ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ ഗാ​നം റി​ലീ​സ് ഇ​ന്ന്
    cancel
    camera_alt

    ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് റാ​ന്നി ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ഴു​തി​യ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ ഗാ​നം സം​ഗീ​ത ആ​ൽ​ബം ‘സു​കൃ​ത ജ​ന​നം’ പു​ൽ​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ പി​റ​ന്നൊ​രു പൈ​ത​ൽ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​രോ​ൾ ഗാ​നം ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ടി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ് ‘സു​നി​ൽ റാ​ന്നി’ എ​ന്ന യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ൽ ഇ​ന്ന് റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യും.

    ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ ബി.​എം.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെൻറ് മെ​മ്പ​ർ ഹ​സ​ൻ ബു​ഖ​മ്മാ​സ് എം.​പി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് റാ​ന്നി എ​ഴു​തി​യ ട്രാ​വ​ൽ ഫീ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫീ​ഡ്സ് എ​ന്ന യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ​പു​സ്ത​കം ഇ​റ​ക്കി​യ​ത് ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    വാ​യ​ന​യോ​ടൊ​പ്പം എ​ഴു​ത്തി​ലും ക​വി​ത​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി ഗാ​ന​ര​ച​നാ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു ചു​വ​ട് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് റാ​ന്നി എ​ഴു​തി​യ ആ​ദ്യ ക​രോ​ൾ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച് സം​ഗീ​തം കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്റ്റാ​ൻ​ലി എ​ബ്ര​ഹാം റാ​ന്നി​യാ​ണ്. ആ​ദ്യ യാ​ത്ര വി​വ​ര​ണ​പു​സ്ത​കം ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ല​ഭി​ച്ച പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​കാ​ൻ ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ആ​രം​ഭം കു​റി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Sukrutha Jananam' Christmas carol song released today
    Similar News
    Next Story
    X