Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘സു​കൃ​തം 2025’;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:14 AM IST

    ‘സു​കൃ​തം 2025’; സ്മാ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    excllence award
    cancel
    camera_alt

    സ്മാ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് റോ​യി പൂ​ച്ചേ​രി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘സ്മാ​ർ​ട്ടി’​ന്റെ 95ാമ​ത് പു​ന​രൈ​ക്യ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘സു​കൃ​തം 2025’ സ​മാ​പി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​ഭ​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച പ്ര​മു​ഖ​ർ​ക്ക് ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ’ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ, അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ബി​സി​ന​സ് ഐ​ക്ക​ൺ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി, ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ര്യ​ൻ, ന​മ്മു​ടെ സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​ത്സാ​ഹി​യാ​യ പു​ത്ര​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ ഡോ. ​ഷി​ബു സ​ക്ക​റി​യ, സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി​യ റോ​യി പൂ​ച്ചേ​രി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. സി​റോ മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​ഭ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ത്യ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ക​ർ​ദി​നാ​ൾ മാ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ക്ലീ​മീ​സ് കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ വി​കാ​രി​യ​ത്തി​ലെ ബി​ഷ​പ് അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ആ​ൽ​ദോ ബെ​റാ​ർ​ഡി, സ്മാ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ജി.​സി.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വ​ന്ദ്യ ജോ​ൺ തു​ണ്ടി​യ​ത്ത് കോ​ർ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewssmartExcellence Awards
    News Summary - 'Sukritham 2025'; Honored with Smart Excellence Awards
    Similar News
    Next Story
    X