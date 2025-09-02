Begin typing your search above and press return to search.
    2 Sept 2025 1:55 PM IST
    2 Sept 2025 1:55 PM IST

    സുധാകർ റെഡ്ഡി അനുസ്മരണം

    സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഡി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള സി.​പി.​ഐ മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റേ​റി​യ​നു​മാ​യ സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഢി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണം ഇ​ട​ത് പു​രോ​ഗ​മ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്‍ട​മാ​ണെ​ന്ന് ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ ആ​വ​ള അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​നു​ശോ​ച​ന​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​സ​മ​ര​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ജീ​വി​തം പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും അ​രി​കു​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി മാ​റ്റി​വെ​ച്ച ധീ​ര​നാ​യ പോ​രാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഡി​യെ​ന്ന് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സു​നി​ൽ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം ഷാ​ജി മൂ​ത​ല, എ​സ്.​വി. ബ​ഷീ​ർ, ബി​ജു മ​ല​യി​ൽ, അ​സീ​സ് ഏ​ഴം​കു​ളം, രാ​ജ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എം.​കെ, മ​നോ​ജ്‌ മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ല, പ്ര​ശാ​ന്ത് മാ​ണി​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

