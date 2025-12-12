Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    12 Dec 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 10:47 AM IST

    സ​ബ്‌​സി​ഡി മാ​വ് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ​ബ്‌​സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ലു​ള്ള ഗോ​ത​മ്പ് മാ​വ് ചി​ല ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്‌​റൂ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ​ബ്‌​സി​ഡി​യാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മാ​വ് അ​നു​ചി​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ, അ​നു​വ​ദി​ച്ച ക്വാ​ട്ട​യെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലെ​ടു​ക്ക​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ബ്‌​സി​ഡി സ​മ്പ്ര​ദാ​യം ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 417 ബേ​ക്ക​റി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ ക​ട​ക​ളോ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഈ ​കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഒ​രു ബേ​ക്ക​റി വീ​ണ്ടും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​ബ്‌​സി​ഡി മാ​വ് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വി​ൽ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ, കേ​സ് നേ​രി​ട്ട് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചൂ​ഷ​ണം ത​ട​യാ​നാ​യി, ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ക്വോ​ട്ട ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ആ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ ബേ​ക്ക​റി​യു​ടെ​യും വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വു​മാ​യാ​ണ് ക്വോ​ട്ട ഇ​പ്പോ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന പ്ര​കാ​രം ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

