Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 1:32 PM IST

    സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു

    സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു
    അ​ൽ​മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വ​യ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ സ്റ്റു​ഡി​യോ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​ൽ​മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വ​യ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹി​ദ്ദ് മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ദ​അ്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച സ്റ്റു​ഡി​യോ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഹി​ദ്ദ് മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ ഹി​ദ്ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫി​റോ​സ് ഓ​സ്കാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ഹം​സ റോ​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ജീ​ർ ഓ​സ്കാ​ർ, ഹ​നീ​ഫ്, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി, ജാ​ഫ​ർ, ഷ​ഹ​ബാ​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​ബോ​ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​വു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ തി​ക​ച്ചും ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച സി.​ടി. യ​ഹ്‍യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ജ്മ​ൽ ത​റ​യി​ൽ, ഫാ​യി​സ്, സു​നീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഷാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹം​റാ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

