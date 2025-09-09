Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 9 Sept 2025 9:41 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 9:41 AM IST

    ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ക​ണ്ട് അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം ക​ണ്ട് അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി ക്ല​ബി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ്ര​ഹ​ണ വീ​ക്ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി പൂ​ർ​ണ ച​ന്ദ്ര​ഗ്ര​ഹ​ണം കാ​ണു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് സ്കൂ​ളി​ലെ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി ക്ല​ബാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.


    വൈ​കീ​ട്ട് 6.45ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​യി. അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി ക്ല​ബി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടെ​ലി​സ്കോ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഗ്ര​ഹ​ണം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി. കൂ​ടെ, ഗ്ര​ഹ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ​രി​പാ​ടി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഈ ​പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കി.

    പ​രി​പാ​ടി വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യാ​ത്ര​യെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​നി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Studentslunar eclipseAl Noor International School
    News Summary - Students at Al Noor International School watch the lunar eclipse
