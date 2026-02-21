സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഗൈഡൻസ് ഫോറം കുടുംബ ഇഫ്താർtext_fields
മനാമ: സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഗൈഡൻസ് ഫോറം ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. അംഗങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നോമ്പുതുറയും കാര്യ ആലോചനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു. സ്റ്റുഡൻറ്സ് ഗൈഡൻസ് ഫോറത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ കെ.സി.എ പ്രസിഡൻറ് ജെയിംസ് ജോൺ, കെ.എം.സി.സി ഉപാധ്യക്ഷൻ ഗഫൂർ കൈപ്പമംഗലം, മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം പ്രസിഡൻറ് അനസ് റഹീം, ലൈറ്റ് ഓഫ് കൈനസ് മുഖ്യസാരഥി സയിദ് ഹനീഫ്, കലാ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരായ ബാബു കുഞ്ഞിരാമൻ, റിച്ചാർഡ് കൊന്നക്കൽ, മൊയ്തു വിൻസെന്റ്, ജോസഫ്, ബബീന, റജീന ഇസ്മയിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പുണ്യമാസമായ റമദാനിലെ നോമ്പുതുറ നൽകുന്ന വലിയ സന്ദേശം സൗഹൃദവും സാഹോദര്യവും പരസ്പര ധാരണയും വിശ്വാസവും വളർത്തുവാൻ ഉപകരിക്കുന്നുവെന്നും അതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ നോമ്പുതുറ പുതിയ ഒരു അനുഭവമാണെന്നും എല്ലാവരും വിലയിരുത്തി. സ്റ്റുഡൻറ്സ് ഗൈഡൻസ് ഫോറത്തിന്റെ ചെയർമാൻ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുകയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മുൻ അധ്യാപകൻ പി. വിജയകുമാർ എജുപാർക്ക് ഡയറക്ടർമാരായ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സക്കറിയ ചുള്ളിക്കൽ എന്നിവർ ഒരുക്കത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി എജുപാർക്കുമായി സഹകരിച്ച് ഈദ് അവധി ദിവസങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷനും കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കുടുംബസമേതം ചേർന്ന യോഗത്തിൽവെച്ച് 51 പേരടങ്ങുന്ന സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി.
