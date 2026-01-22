Begin typing your search above and press return to search.
    22 Jan 2026 9:58 AM IST
    22 Jan 2026 9:58 AM IST

    രാജ്യത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ത​ണു​പ്പും; ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് വീ​ശു​ന്ന​താ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ലാ​ണ്. 33 നോ​ട്ട്സാ​ണ് ഇ​വി​ടെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട കാ​റ്റി​ന്റെ തോ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം-31 നോ​ട്ട്സ്, റാ​ഷി​ദ് ഇ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ഴ്‌​സ് റേ​സി​ങ് ക്ല​ബ്- 31 നോ​ട്ട്സ്, സി​ത്ര-30 നോ​ട്ട്സ്, ദു​റ​ത്ത് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ- 30 നോ​ട്ട്സ്, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ- 23 നോ​ട്ട്സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​റ്റി​ന്റെ തോ​തു​ക​ൾ. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഈ ​കാ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​ന്ന് പ​ക​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.

