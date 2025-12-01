Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:46 PM IST

    ജനവിരുദ്ധ ഭരണത്തിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകണം -ഐ.വൈ.സി.സി

    ജനവിരുദ്ധ ഭരണത്തിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകണം -ഐ.വൈ.സി.സി
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 2025 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്, നി​ല​വി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ ധൂ​ർ​ത്തി​നും ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ജ​ന​കീ​യ വി​ധി എ​ഴു​താ​നു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ​നി​ല​വി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​നും സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും നേ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, പ്ര​വാ​സി വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക്കൂ​ലി വ​ർ​ധ​ന നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തും നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ നി​സ്സം​ഗ​ത​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​മു​ഖ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ, അ​മി​ത​മാ​യ ധൂ​ർ​ത്തും കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യും തു​ട​രു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം അ​മി​ത നി​കു​തി​ഭാ​രം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി.

    ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം, 2026ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​ന​ക്ഷേ​മ​ക​ര​മാ​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി.​സി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

