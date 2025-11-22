Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:06 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശം
    മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം
    cancel

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ ഫു​ഡ്-​ഡെ​ലി​വ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് എ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പാ​ർ​പ്പി​ട ഏരിയകളി​ൽ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു.

    ശ​ബ്ദ മാ​ലി​ന്യം, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്, വ​ഴി​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​രാ​തി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണി​ത്.

    മു​ഹ​റ​ഖ് എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഒ​ലൈ​വി​യാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ച്ച​ത്. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഓ​ട്ട​ത്തി​നി​ടെ ചി​ല റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ചി​ല​പ്പോ​ൾ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഇ​ടു​ങ്ങി​യ ഉ​ൾ​റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ മോ​ട്ടോ​ർ​ബൈ​ക്ക് പ​ട്രോ​ളി​ങ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ എം.​പി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​മ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഈ ​തെ​രു​വ് നി​രീ​ക്ഷ​ണം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​യി വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും അ​ൽ ഒ​ലൈ​വി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    പ​ല ക​ട​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​വു​മി​ല്ല. ഇ​ത് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ളി​ട​ത്ത് വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കാ​ര​ണം താ​മ​സ​ക്കാ​ർ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsMuharraqchecksdelivery ridersSafety Checks
    News Summary - Stricter checks needed for delivery riders in Muharraq
    Similar News
    Next Story
    X