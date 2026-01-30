Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:45 AM IST

    ഭ​ക്ഷ​ണ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മം വേ​ണം

    കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക
    ഭ​ക്ഷ​ണ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മം വേ​ണം
    ന​സ്റ ബൂ​അ​ശ്‍വാ​ൻ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​മി​ത​മാ​യി പാ​ഴാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പി​ഴ​യും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ന​സ്റ ബൂ​അ​ശ്‍വാ​ൻ. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ​ണം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന രീ​തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും, ഇ​ത് ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ത​ന്റെ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാം പേ​ജി​ലൂ​ടെ ‘സീ​റോ-​വേ​സ്റ്റ്’ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​സ്റ​ക്ക് 23,000ത്തി​ല​ധി​കം ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ അ​സ്ക​റി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ളം ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ നി​ക്ഷേ​പം 35 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. വ​ർ​ഷം​തോ​റും ഏ​ക​ദേ​ശം 1.46 ല​ക്ഷം ട​ൺ ഭ​ക്ഷ​ണം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പാ​ഴാ​കു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് യു.​എ​ൻ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 9.5 കോ​ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​റാ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന​വ ശീ​ല​മാ​ക്കു​ക, കേ​ടാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ്രീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വ​ഴി അ​വ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും അ​മി​ത​മാ​യ വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​റി​വ് ന​ൽ​ക​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ന​സ്റ ബൂ​അ​ശ്‍വാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ടു​ത്തി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 300ഓ​ളം റീ​സൈ​ക്ലി​ങ് ബി​ന്നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​തി​ലൂ​ടെ 279 ട​ൺ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ക്ര​യോ​ണു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പു​തി​യ​വ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കും ന​സ്റ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Strict regulations are needed to reduce food waste
