Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    4 Feb 2026 2:15 PM IST
    Updated On
    4 Feb 2026 2:15 PM IST

    തീരക്കടലിൽ കർശനപരിശോധന;700ലധികം നിയമവിരുദ്ധ മീൻപിടിത്ത ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു

    തീരക്കടലിൽ കർശനപരിശോധന;700ലധികം നിയമവിരുദ്ധ മീൻപിടിത്ത ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തീ​ര​ത്ത് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത രീ​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​സ്റ്റ്​​​ഗാ​ർ​ഡ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ 700ല​ധി​കം നി​രോ​ധി​ത മീ​ൻ​പി​ടി​ത്ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. 684 നി​രോ​ധി​ത കൂ​ടു​ക​ളും 28 നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ വ​ല​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഇ​തി​ലും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വേ​ട്ട ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് 1,020 കൂ​ടു​ക​ളും 171 വ​ല​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1,191 ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ട​ലി​ലെ സ​സ്യ-​ജ​ന്തു​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    അ​തി​ന് പു​റ​മേ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​ക നി​രോ​ധ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജൂ​ലൈ 31 വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ക​ട​ലി​ലെ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. 2002ലെ ​സ​മു​ദ്ര​വി​ഭ​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ​യാ​ണ് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു മാ​സം വ​രെ ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ​യും 300 മു​ത​ൽ 1,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ ര​ണ്ടും കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടും. എ​ല്ലാ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

