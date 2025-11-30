Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 12:07 PM IST

    വി​ദേ​ശി നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം

    • ബി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും
    • നി​ർ​ദേ​ശം നേ​ര​ത്തേ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വീ​ണ്ടും നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്. നേ​ര​ത്തെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​പ​രി​ഷ്കാ​രം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എം.​പി​മാ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 11ലെ ​ഈ ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം, യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ൻ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മേ ഇ​നി മു​ത​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. കൂ​ടാ​തെ, നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ ബി​രു​ദ​വും 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ബാ​ധ്യ​ത​യും വി​ദേ​ശി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കും. വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​രാ​ർ പ​ര​മാ​വ​ധി ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ആ​യി​രി​ക്കും. ഒ​രു​ത​വ​ണ മാ​ത്ര​മേ ഇ​ത് പു​തു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ, അ​തും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രൊ​ന്നും ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ ജോ​ലി​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ര​ല്ലെ​ന്ന് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മീ​ഷ​ൻ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ മാ​ത്രം.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ, നി​യ​മ​കാ​ര്യ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി മ​ഹ്മൂ​ദ് ഫ​ർ​ദാ​ൻ പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളെ ദേ​ശീ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം വി​ശ​ദ​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ എം.​പി ഫ​ർ​ദാ​ൻ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു. ഈ ​നി​യ​മം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ പ്ര​തി​വാ​ര പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നാ​ൽ, ഈ ​നി​യ​മം പി​ന്നീ​ട് സം​യു​ക്ത സ​ഭ​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും.

