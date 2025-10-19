Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 3:14 PM IST

    പരസ്യനിയമത്തിൽ കർശന ഭേദഗതിക്ക് നിർദേശം; പിഴ വർധിപ്പിച്ചു, തടവ് ശിക്ഷയും

    കരട് നിയമം സർക്കാർ പാർലമെന്റിലേക്ക് അയച്ചു
    പരസ്യനിയമത്തിൽ കർശന ഭേദഗതിക്ക് നിർദേശം; പിഴ വർധിപ്പിച്ചു, തടവ് ശിക്ഷയും
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ര​സ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ക​ര​ട് നി​യ​മം സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. 1973ലെ ​പ​ര​സ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യ​തോ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പി​ഴ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ക​ര​ട് നി​യ​മം.

    പ​ര​സ്യ മേ​ഖ​ല​യെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി സം​വി​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​നി​യ​മം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പൊ​തു യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ര​ട് നി​യ​മം 1973ലെ ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (16) ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​തെ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യു​ക​യോ ലൈ​സ​ൻ​സ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക​യോ, അ​നു​മ​തി​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യോ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ രേ​ഖ​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 1,000 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 20,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​യും ചു​മ​ത്താ​ൻ ഈ ​ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​വ​രു​ടെ ചെ​ല​വി​ൽ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ പ​ര​സ്യം നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും സൈ​റ്റ് അ​തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ല​ഭി​ക്കും. ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ശി​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ കാ​ഠി​ന്യം വ​ർ​ധി​ക്കും.ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യോ വി​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പി​ഴ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ (17) പ്ര​കാ​രം 50 ദീ​നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 1,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഓ​രോ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ളി​ന്റെ​യും വാ​ച​കം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ര​ട് നി​യ​മം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. പാ​സാ​യാ​ൽ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗെ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    TAGS:fineimprisonmentBahrain NewsAdvertising Actfalse advertising
    News Summary - Strict amendments to the Advertising Act are recommended.
