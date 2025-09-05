Begin typing your search above and press return to search.
    മാ​ലി​ന്യം മൂ​ടാ​തെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന രീതി; ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി

    2019ലെ ​പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി
    മ​നാ​മ: മാ​ലി​ന്യം ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ മൂ​ടാ​തെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി കാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. 2019ലെ ​പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 9 അ​നു​സ​രി​ച്ച്, മാ​ലി​ന്യം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ന​ല്ല​നി​ല​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും, യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വീ​ഴു​ക​യോ ചോ​രു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ഭ​ദ്ര​മാ​യി മൂ​ടു​ക​യും വേ​ണം.

    മാ​ലി​ന്യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ മൂ​ടാ​തെ പോ​കു​ന്ന​ത് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ മാ​ലി​ന്യ ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ശു​ചി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് കാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. തു​റ​ന്ന ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ അ​റി​യി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

