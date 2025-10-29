Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതെ​രു​വു​നാ​യ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:20 AM IST

    തെ​രു​വു​നാ​യ് പ്ര​ശ്നം; പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം ദി​നാ​റി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടും ഫ​ല​മി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ശ്നം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ​ഗ്ര അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​ന് ശി​പാ​ർ​ശ
    തെ​രു​വു​നാ​യ് പ്ര​ശ്നം; പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം ദി​നാ​റി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടും ഫ​ല​മി​ല്ല
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്നം നേ​രി​ടാ​ൻ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം ദി​നാ​റി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​തി​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 2,09,000 ദീ​നാ​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, പ്ര​ശ്നം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഭ​ര​ണ​പ​ര, നി​യ​മ​കാ​ര്യ​സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​വ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ട​രാ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. പ​ല സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും നാ​യ്ക്ക​ൾ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി വാ​ഹ​ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്നം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ശു​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക.

    ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന ദീ​നാ​ർ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും പ​ണം പാ​ഴാ​കു​ന്ന വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ. മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഈ ​ശി​പാ​ർ​ശ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ തെ​രു​വു​നാ​യ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ​രി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:street dogsBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - street dogs; Despite spending more than two lakh days every year to resolve the issue, there is no result
    Similar News
    Next Story
    X