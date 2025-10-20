Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    20 Oct 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    20 Oct 2025 10:09 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ 'സ്റ്റോ​റി ബോ​ക്സ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ‘സ്റ്റോ​റി ബോ​ക്സ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
     ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ‘സ്റ്റോ​റി ബോ​ക്സ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ല്‍ മ​നാ​മ മ​ക്ഷ​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ജ്മ​ഉ​ത്ത​അ്‌​ലീ​മി​ല്‍ ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ മ​ദ്റ​സ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് കൗ​ണ്‍സി​ൽ സ്റ്റോ​റി ബോ​ക്‌​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​സം​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്‌​സ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ അ​മീ​ന്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ ഖി​റാ​അ​ത്ത് നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​യാ​ന്‍, ന​ഫീ​സ​തു​ല്‍ മി​സ്‌​രി​യ, സ​ന സു​ബൈ​ദ, ഹ​സ​ന്‍ ബ​സ​രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ഹ​ര്‍ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി ത​ങ്ങ​ള്‍, ഹു​സൈ​ന്‍ സ​ഖാ​ഫി കൊ​ള​ത്തൂ​ര്‍, മ​ന്‍സൂ​ര്‍ അ​ഹ്‌​സ​നി എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഹൗ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യാ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

