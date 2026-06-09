ബഹ്റൈനിലെ സംരംഭകർക്കായി എസ്.ടി.സിയുടെ 'ഇൻസ്പയർ യു' അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ സംരംഭകർക്കായി എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈൻ പതിമൂന്നാമത് ‘ഇൻസ്പയർ യു’ പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബഹ്റൈന്റെ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നൂതനമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധരിൽ നിന്നുള്ള മെന്റർഷിപ്പ്, പരിശീലനം, സാമ്പത്തിക സഹായം, നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാകും. പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ വിപണികളിൽ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുന്നു. ബഹ്റൈൻ എക്കണോമിക് വിഷൻ 2030-ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ സംരംഭം.
2015-ൽ ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതി ഇതുവരെ നൂറ്റിമുപ്പതിലധികം ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സഹായിക്കുകയും ഒരു ബില്യൺ സൗദി റിയാലിലധികം നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആറര ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അമ്പത് ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള സംരംഭകർക്ക് എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
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