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ഐഫോൺ 18 പ്രോ ബഹ്റൈനിൽ പുറത്തിറക്കി എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈൻtext_fields
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News Summary - STC Bahrain Officially Launches iPhone 18 Pro in the Kingdom
മനാമ: ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ 18 പ്രോ സ്മാർട്ട്ഫോൺ എസ്ടിസി ബഹ്റൈൻ രാജ്യത്ത് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. സിറ്റി സെന്റർ ബഹ്റൈനിലെ എസ്ടിസി ഔട്ട്ലെറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരും ഉപഭോക്താക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു.
പുതിയ ഫോണിന്റെ വിശേഷങ്ങളും സവിശേഷതകളും നേരിട്ടറിയാൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ പ്രത്യേക ഡെമോ സോണുകൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേക 'സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിൻ' മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഫോണിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പഴയ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഏഴ് ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകുന്ന പ്രത്യേക ട്രേഡ്-ഇൻ പ്രോഗ്രാമും എസ്ടിസി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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