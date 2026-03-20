ജീവനക്കാർക്ക് ഈദ് സമ്മാനമായി 10 ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈൻ
മനാമ: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ സേവന ദാതാക്കളായ എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈൻ, തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കായി 10 ദിവസത്തെ ദീർഘിപ്പിച്ച ഈദുൽ ഫിത്ർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും വർക്ക്- ലൈഫ് ബാലൻസിങ്ങിനും കമ്പനി നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം അടിവരയിടുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം. ഈദിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 28 വരെയാണ് അവധി. ജീവനക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഏകദേശം 800ലധികം വരുന്ന കമ്പനി ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറ ജീവനക്കാരാണെന്ന് എസ്.ടി.സി ബഹ്റൈൻ സി.ഇ.ഒ എൻജിനീയർ ഖാലിദ് അൽ ഒസൈമി പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാർക്ക് മികച്ച ജോലി അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഉന്മേഷവും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
