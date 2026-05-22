    date_range 22 May 2026 2:50 PM IST
    date_range 22 May 2026 2:50 PM IST

    കൈകോർത്ത് എസ്.ടി.സിയും ഇത്മാർ ബാങ്കും

    ക്ലൗഡ് സാമ്പത്തിക മാനേജ്‌മെന്റ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക ലക്ഷ്യം
    കരാറൊപ്പിടൽ ചടങ്ങിൽ നിന്ന്

    മനാമ: പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ സേവനദാതാക്കളായ എസ്.ടി.സി ബഹ്‌റൈനും മേഖലയിലെ മുൻനിര ഇസ്ലാമിക് റീട്ടെയ്ൽ ബാങ്കുകളിലൊന്നായ ഇത്മാർ ബാങ്കും തമ്മിൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്മാർ ബാങ്കിന്റെ ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് ബില്ലിംഗ് സംവിധാനം സമഗ്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സഹകരണം.

    ഒരു എ.ഡബ്ല്യു.എസ് പ്രീമിയർ ടയർ സർവീസസ് പാർട്ണർ എന്ന നിലയിൽ എസ്.ടി.സി ബഹ്‌റൈൻ നൽകുന്ന ശക്തമായ ക്ലൗഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്‌മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ, ഇത്മാർ ബാങ്കിന് പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ചെലവുകൾ ചുരുക്കാനും ഡിജിറ്റൽ നവീകരണങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും സഹായകരമാകും. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുടെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുമ്പോൾ ക്ലൗഡ് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണ്ണതകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ സഹകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

    ഇത്മാർ ബാങ്കിന്റെ എ.ഡബ്ല്യു.എസ് ബില്ലിംഗ് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, എസ്.ടി.സി ബഹ്‌റൈൻ സുതാര്യമായ ഒരൊറ്റ പ്രതിമാസ ഇൻവോയ്‌സ് നൽകും. ഇത് ഭരണപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ക്ലൗഡ് ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ഒരു ചിത്രം നൽകുകയും ചെയ്യും. ബഹ്‌റൈന്റെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിൽ ഒരു തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിയെന്ന നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പങ്കിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്മാർ ബാങ്കുമായുള്ള ഈ സഹകരണമെന്ന് എസ്.ടി.സി ബഹ്‌റൈൻ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ ഹിഷാം മുസ്തഫ പറഞ്ഞു.

    ബാങ്കിന്റെ ക്ലൗഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും ഭരണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എസ്.ടി.സി ബഹ്‌റൈനുമായി പങ്കാളികളാകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഇത്മാർ ബാങ്ക് സ്ട്രാറ്റജി, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് മേധാവി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ബുച്ചേരിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    News Summary - STC and Itamar Bank join hands
