Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഹി​ജാ​ബി​ലെ ഹി​സാ​ബ്
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 3:33 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 3:33 PM IST

    ഹി​ജാ​ബി​ലെ ഹി​സാ​ബ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഹി​ജാ​ബി​ലെ ഹി​സാ​ബ്
    cancel
    Listen to this Article

    ഈ​യി​ടെ ഒ​രു ക്രി​സ്ത്യ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഹി​ജാ​ബ് വി​ഷ​യം കേ​ര​ള​ക്ക​ര​യി​ലെ മ​തേ​ത​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ മു​റി​വാ​ണ്. മു​സ്‍ലിം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ട്ടം ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ശു​ദ്ധ​വും ആ ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ലെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പാ​ൾ ധ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ശു​ദ്ധ​വും ആ​കു​ന്നി​ട​ത്ത് അ​വ​രി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭ​യം എ​ന്താ​ണ്?

    ന​മ്മു​ടെ ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ആ ​കു​ട്ടി​ക്ക് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് പോ​ലും ഒ​രു വി​ല ക​ൽ​പി​ക്കാ​തെ ത​ന്നി​ഷ്ടം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലെ ത​ട്ട​മി​ട്ട പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഒ​രു ഹി​ഡ​ൻ അ​ജ​ണ്ട ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഈ ​ഹി​ജാ​ബ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നോ​ടു​ള്ള ഈ ​ക​ലി​പ്പ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​തേ​ത​ര ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രെ ഈ ​നാ​ട്ടി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി ക​ണ്ട് ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​ക​യും വേ​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Hijab issueBahrain NewsHijab RowBahrain NewsSt Ritas School Palluruthy
    News Summary - st ritas school palluruthy hijab issue
    Similar News
    Next Story
    X