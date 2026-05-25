സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ ഫാ. ജേക്കബ് തോമസിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ ഫാ. ജേക്കബ് തോമസിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
മനാമ: സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഫാ. ജേക്കബ് തോമസ് അച്ചന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ചടങ്ങിൽ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റവ. ഫാ. തോമസ്കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനോദ് കെ. ജേക്കബ്, കെ.സി.ഇ.സി പ്രസിഡന്റ് റവ. ഫാ. സ്ലീബ പോൾ വട്ടവേലിൽ കോർഎപ്പി സ്കോപ്പ, ഇടവക സീനിയർ മെമ്പർ സോമൻ ബേബി, മുൻ സെക്രട്ടറിമാരായ ജേക്കബി പി. മാത്യു, എം. എം. മാത്യു, ബിനു എം. ഈപ്പൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ഫാ. ജേക്കബ് തോമസ് അച്ചൻ, തന്റെ ശുശ്രൂഷാ കാലയളവിൽ ഇടവകാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
ചടങ്ങിൽ സഹധർമ്മിണി മെറിൻ പ്രീത്ത ജേക്കബും കുടുംബാംഗങ്ങളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇടവക മുൻ ട്രസ്റ്റിമാരായ ജിസൺ ജോർജ്, സജി ജോർജ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇടവക ട്രസ്റ്റി കെ. പി. ജോൺ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും ഇടവക സെക്രട്ടറി എബി കുരുവിള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ഫാ. ജേക്കബ് തോമസ് അച്ചന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ശുശ്രൂഷകൾക്കും കത്തീഡ്രലിന്റെ ആത്മീയവും സാമൂഹികവുമായ വളർച്ചയ്ക്കായി നൽകിയ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾക്കും യോഗം പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
