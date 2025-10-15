Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 15 Oct 2025 11:21 AM IST
    date_range 15 Oct 2025 11:21 AM IST

    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ 67ാമ​ത് പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ 67ാമ​ത് പെ​രു​ന്നാ​ളി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ട​വ​ക​യി​ല്‍ 25 വ​ര്‍ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍. ഗീ​ര്‍വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ര്‍ പീ​ല​ക്സി​നോ​സ്, ബ​ഹു. വൈ​ദി​ക​ര്‍, ഇ​ട​വ​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സ​മീ​പം

    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ മ​ധ്യ​പൂ​ര്‍വ​ദേ​ശ​ത്തെ മാ​തൃ​ദേ​വാ​ല​യ​മാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ 67ാമ​ത് പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മൂ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ 10 വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ക്ക് മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ മ​ദ്രാ​സ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​നും ബം​ഗ​ളൂ​രു ഭ​ദ്രാ​സ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യ മെ​ത്ര​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ ഗീ​ര്‍വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ര്‍ പീ​ല​ക്സി​നോ​സ് മു​ഖ്യ​കാ​ര്‍മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. വ​ച​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് എം.​ജി.​ഒ.​സി.​എ​സ്.​എം കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​വ. ഫാ. ​ഡോ. വി​വേ​ക് വ​ർ​ഗീ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    ഒ​മ്പ​തി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ സ​ന്ധ്യ ന​മ​സ്കാ​രം, മ​ധ്യ​സ്ഥ പ്രാ​ർ​ഥ​ന, പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം, ശ്ലൈ​ഹീ​ക വാ​ഴ്വ് എ​ന്നി​വ​യും പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ 10ന് ​രാ​വി​ലെ 6.30 മു​ത​ല്‍ പ്ര​ഭാ​ത ന​മ​സ്കാ​രം, വി​ശു​ദ്ധ മൂ​ന്നി​ന്മേ​ല്‍ കു​ര്‍ബാ​ന, ആ​ശീ​ര്‍വാ​ദം, കൊ​ടി​യി​റ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഈ ​വ​ര്‍ഷം ഇ​ട​വ​ക​യി​ല്‍ 25 വ​ര്‍ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങും 2024ലെ ​ആ​ദ്യ ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​ല്‍ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ക്ക​ലും ന​ട​ന്നു. മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ പു​തി​യ ആ​ധ്യാ​ത്മി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘സെ​ന്റ് ഡ​യ​നേ​ഷ്യ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഫെ​ലോ​ഷി​പ്’ ന്റെ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത തി​രി തെ​ളി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി വി​നോ​ദ് കെ ​ജേ​ക്ക​ബ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​പ്ര​ദ​മാ​ക്കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ച ഏ​വ​രോ​ടും ഉ​ള്ള ന​ന്ദി ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, സ​ഹ വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ര്‍ തോ​മ​സ് കു​ട്ടി പി.​എ​ൻ, ട്ര​സ്‌​റ്റി സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു മാ​ത്യു ഈ​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X