Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:13 AM IST

    സെ​ന്റ് ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് പ​ള്ളി​ വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ സ​മാ​പി​ച്ചു

    സെ​ന്റ് ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് പ​ള്ളി​ വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് ക്നാ​നാ​യ പ​ള്ളി​യു​ടെ പ​തി​നാ​ലാ​മ​ത് വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ള്‍

    സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ആ​ശി​ർ​വാ​ദം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ് ക്നാ​നാ​യ പ​ള്ളി​യു​ടെ പ​തി​നാ​ലാ​മ​ത് വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ളും ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലും കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​ശു​ദ്ധ​നാ​യ പ​രു​മ​ല തി​രു​മേ​നി​യു​ടെ നാ​മ​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ വ​ലി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് ഫി​ലി​പ്പ് ന​ട​യി​ലി​ന്റെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന, ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ റാ​സ, ആ​ശി​ർ​വാ​ദം, നേ​ർ​ച്ച വി​ള​മ്പ്, ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു.

    മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പാ​സാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​ര​വും ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് ഫി​ലി​പ്പ് ന​ട​യി​ൽ, ട്ര​സ്റ്റി ലി​ബി​ൻ മാ​ത്യു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
