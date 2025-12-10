Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:25 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സി​ൽ ശ്രീ​സൗ​ഖ്യ​ക്ക് അ​നു​മോ​ദ​നം

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സി​ൽ ശ്രീ​സൗ​ഖ്യ​ക്ക് അ​നു​മോ​ദ​നം
    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ഓ​വ​ർ​സീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ശ്രീ​സൗ​ഖ്യ​ക്കു​ള്ള അ​നു​മോ​ദ​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ശ്രീ​സൗ​ഖ്യ​ക്ക് വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബി​സി​ന​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ഓ​വ​ർ​സീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ’ അ​നു​മോ​ദ​നം. ഇ-​കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ്രീ​സൗ​ഖ്യ ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച്, വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു ശ്രീ ​സൗ​ഖ്യ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കൈ​മാ​റി. ആ​യു​ർ​വേ​ദ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ശ്രീ ​സൗ​ഖ്യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ്, സ്കി​ൻ​കെ​യ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​യി നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ശ്രീ ​സൗ​ഖ്യ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ‘എ​ക്‌​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’, ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ബാ​ങ്കിം​ഗ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് (ബി.​ഐ.​ബി.​എ​ഫ്)’ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​തി​ന്റെ പ​ങ്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​സം​രം​ഭം പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളെ​യും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    News Summary - Srisaukha gets recognition from Digital Business Champions
