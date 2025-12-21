Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ:...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:12 PM IST

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ചാ​ർ​ളി ചാ​പ്ലി​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ചാ​ർ​ളി ചാ​പ്ലി​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ശ്രീനിവാസൻ

    “മ​ര​ണം രം​ഗ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത കോ​മാ​ളി”​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി കാ​ട്ടി​ത്ത​ന്ന് ന​ട​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ അ​ര​ങ്ങൊ​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ചാ​ർ​ളി ചാ​പ്ലി​ൻ ആ​ണ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ. പ്ര​ശ​സ്ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട്, ത​ന്റെ ആ​ത്മ​സു​ഹൃ​ത്തും ഒ​രു​പാ​ട് ഹി​റ്റ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്റെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്: “ദാ​സ​നും വി​ജ​യ​നു​മാ​ണ് ഞാ​നും ശ്രീ​നി​യും! …’’ സു​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ‘നാ​ടോ​ടി​ക്കാ​റ്റ്’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ദാ​സ​ന്റെ​യും വി​ജ​യ​ന്റേ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തോ​ടാ​ണ്, ശ്രീ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള ത​ന്റെ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തെ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്! “എ​ല്ലാ​റ്റി​നും അ​തി​ന്റേ​താ​യ സ​മ​യ​മു​ണ്ട്, ദാ​സാ”, എ​ന്ന​താ​ണ് ‘നാ​ടോ​ടി​ക്കാ​റ്റി’​ലെ ഒ​രു ത​ത്വ​ശാ​സ്ത്ര സൂ​ക്തം! അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് 1986ൽ ​ആ​യി​രു​ന്നു സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട്-​ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ സി​നി​മ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള സ​മ​യം. ആ ​കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും മ​ല​യാ​ളം നേ​ടി​യ​ത് ഒ​രു പാ​ട് ജീ​വി​ത​ഗ​ന്ധി​ക​ളാ​യ മ​ഹ​ദ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ന​ർ​മ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ​ത് പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​സം​ഗ​മം.

    ഗൗ​ര​വ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ർ​മം ക​ല​ർ​ത്തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യ​ൻ-​ശ്രീ​നി ടീ​മി​ന്റെ ശൈ​ലി. അ​വ​രു​ടെ മാ​സ്റ്റ​ർ​പീ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ‘സ​ന്ദേ​ശം’ എ​ന്ന ഹി​റ്റ്ചി​ത്രം. ആ​മാ​ശ​യ​വാ​ദി​ക​ളാ​യ അ​ഴി​മ​തി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യി ഇ​വ​ർ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ടു​ന്ന പ​രി​ഹാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും യും ​ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും എ​ത്ര​യോ കൂ​ർ​ത്ത ശ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ലു​ണ്ട്. മ​ർ​മം ക​ണ്ട് ന​ർ​മം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശാ​നാ​ണ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഹാ​സ്യം അ​ലി​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നു തോ​ന്നും. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ചാ​ർ​ളി ചാ​പ്ലി​ൻ എ​ന്ന് ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു ന്ന​തി​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി​യി​ല്ല. അ​മ്പ​തി​ൽ​പ​രം തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ൾ ശ്രീ​നി​യു​ടെ തൂ​ലി​ക​ത്തു​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് പി​റ​ന്നു​വീ​ണി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​ലിം അ​വാ​ർ​ഡ്, സ്റ്റേ​റ്റ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ഫി​ലിം ഫെ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു​പാ​ട് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ഭ്ര​പാ​ളി​ക​ളി​ലെ ആ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ ഇ​നി മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യാ​ണ്. ഭൂ​മി മ​ല​യാ​ള​വും സൗ​ര​യൂ​ഥ​വും ക്ഷീ​ര​പ​ഥ​ത്തി​ന്റ തീ​ര​പ​ഥ​ങ്ങ​ളും ക​ട​ന്ന് ശ​ത​കോ​ടി ന​ക്ഷ​ത്ര​ദീ​പ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ത്തു​ല​യു​ന്ന പ​റു​ദീ​സ​യു​ടെ പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലേ​ക്ക്. അ​വി​ടെ സ്വ​ർ​ഗ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണ​വീ​ഥി​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ശ്രീ​നി ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ദൈ​വ​ത്തെ മു​ഖ​ത്തോ​ടു​മു​ഖം ക​ണ്ടെ​ന്ന് വ​രാം. അ​പ്പോ​ൾ ശ്രീ​നി ‘പോ​ള​ണ്ടി​നെ’ ക്കു​റി​ച്ചോ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ഹാ​സ്യം പ​റ​ഞ്ഞോ ദൈ​വം ത​മ്പു​രാ​നെ ചി​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ല്ലാ​തി​രി​ക്ക​ട്ടെ. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ചാ​ർ​ളി​ചാ​പ്ലി​ന്‌ മ​ഹാ പ്ര​ണാ​മം!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Srinivasan: Malayalam's Charlie Chaplin
    Similar News
    Next Story
    X