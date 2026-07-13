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    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 July 2026 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 13 July 2026 9:19 AM IST

    എസ്. ജാനകിയമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് ശ്രീ നാരായണ കൾചറൽ സൊസൈറ്റി

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    https://www.madhyamam.com/tags/s-janaki
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    മനാമ: പ്രശസ്ത ഗായിക എസ്. ജാനകിയമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ശ്രീ നാരായണ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി അഗാധമായ ദുഃഖവും അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തി. മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്ത് തന്റേതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രതിഭയായിരുന്നു ജാനകിയമ്മയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അനുസ്മരിച്ചു.

    തലമുറകളെ ഭാവസാന്ദ്രമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിച്ച അവരുടെ വിയോഗം സംഗീത ലോകത്തിന് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ സുനീഷ് സുശീലൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കെ. പി. എന്നിവർ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:Gulf NewsS. JanakiBahrain News
    News Summary - Sree Narayana Cultural Society condoles the passing away of S. Janakiyamma
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