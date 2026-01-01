Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    1 Jan 2026 3:23 PM IST
    1 Jan 2026 3:23 PM IST

    സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി സ​മി​തി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി സ​മി​തി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി’ പ​ദ്ധ​തി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ന​ൽ​കി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫോ​ളോ അ​പ് ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ യൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യ-​ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി, സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ യൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി, ക്യാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ രാ​ജാ​വ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച തീ​യ​തി​മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ അ​ത​ത് അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Sports City Planning Committee Reorganized
