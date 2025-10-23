Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 23 Oct 2025 11:25 AM IST
    date_range 23 Oct 2025 11:25 AM IST

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ളഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശം

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ളഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശം
    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ബി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ടെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രീ​മി​യം അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ജി.​സി.​സി. രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ക​ര​ട് ബി​ല്ലി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ളു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 1 പ്ര​കാ​രം 2004ൽ ​സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഏ​കീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 2 ബി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

    അ​നു​ബ​ന്ധ നി​യ​മ​രേ​ഖ​യി​ൽ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ളു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 5, 6(3), 9, 11(2), 13, 15 എ​ന്നി​വ​ക്കു​പ​ക​രം പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​തി​യ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ര​മി​ക്ക​ൽ, വാ​ർ​ധ​ക്യം, വൈ​ക​ല്യം, മ​ര​ണം, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഇ​പ്പോ​ഴും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് തു​ട​രാം. എ​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും സി​വി​ൽ റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ്, സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫോ​മു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും പ്രീ​മി​യം തു​ക കി​ഴി​വ് ചെ​യ്ത് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്.ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക​യോ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ ജി.​സി.​സി.​യി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​സു​ര​ക്ഷാ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Specific recommendations for the unified insurance system for citizens working in GCC countries
